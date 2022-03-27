ليبيا – عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها لتزايد قمع المجتمع المدني في ليبيا عبر قيام السلطات بالاعتقال التعسفي لمن وصفتهم بـ”المدافعين عن الحقوق”.

بيان صادر عن المفوضية تابعته وترجمته صحيفة المرصد، دعا هذه السلطات إلى وقف الحملة ضد “المدافعين عن الحقوق” وإطلاق جميع المعتقلين تعسفيًا، مؤكدًا قيام أعضاء من جهاز الأمن الداخلي وجماعات مسلحة موالية لحكومة تصريف الأعمال باحتجاز هؤلاء.

وأضاف البيان: إن الاعتقال التعسفي شمل مدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بحجة حماية القيم الليبية والإسلامية، فضلًا عن تعريضهم للتعذيب والمضايقة اللفظية والترهيب، مؤكدًا أنهم 7 رجال تتراوح أعمارهم بين الـ19 والـ29 تم اعتقالهم في العاصمة طرابلس.

وتابع البيان: إن عمليات الاعتقال التي وصفت بـ” التعسفية ” تمت خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر من العام 2021 ومارس الجاري فيما قام الجهاز بنشر مقاطع مصورة لهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يعترفون فيها بالإلحاد واللا دينية والعلمانية والدعوة إلى المساواة بين الجنسين.

وأوضح البيان: إن هؤلاء أقروا باستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإلحاد وازدراء الدين. ناقلًا عن الناطقة باسم المفوضية “ليز ثروسيل” قولها: إن الاعتقالات التعسفية وحملات التشويه على هذه الوسائل يمكن أن تتسبب في تأثير مروع بشكل خطير.

وأضافت “ثروسيل”: إن هذا التأثير يطال المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، مشيرة إلى تلقي المفوضية مزاعم بأن هذه الاعترافات تم الحصول عليها بالإكراه ما يثير مخاوف جدية بشأن استخدام التعذيب المحظور تمامًا.

وبينت “ثروسيل” انه جرى توريط العديد من الرجال والنساء في هذه الاعترافات، فيما اختبأ الكثير منهم الآن بعد تلقيهم تهديدات بالقتل داعية السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لهذه الحملة العدوانية ضد الليبيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية، فيما واصل البيان وصفه للأمر.

وأكد البيان أن هذه المقاطع أثارت موجة من خطابات الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وتداول قائمة من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مع دعوات لمحاكمة المرتدين بموجب الشريعة الإسلامية والحكم عليهم بالإعدام إذا ثبتت إدانتهم.

وتحدث البيان عن حل “حركة تنوير” في الـ13 من مارس الجاري التي تمثل حملة اجتماعية بارزة تدعو للمساواة بين الجنسين والحقوق الاجتماعية والثقافية، فيما فر أعضاء مجلس إداراتها إلى الخارج خوفا على سلامتهم، فضلًا عن استهداف منظمات أخرى بخطاب الكراهية والتهديدات عبر الإنترنت.

وأضاف البيان: إن هذا تضمن “حوار ليبي عقلاني و”منظمة البركة للتنمية المجتمعية” فيما شددت “ثروسيل” على وجوب الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا وضمان حماية من وردت أسماؤهم في الاعترافات القسرية.

ودعت “ثروسيل” السلطات الليبية لفتح تحقيقات فورية وفعالة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم التعذيب ومحاسبة الجناة المزعومين، بما فيهم أفراد جهاز الأمن الداخلي فوجود فضاء آمن ومفتوح وديموقراطي أمر بالغ الأهمية لليبيا ولا يمكن بناؤه من دون احترام كامل لحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

ترجمة المرصد – خاص