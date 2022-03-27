إسرائيل – أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن غياب خطط لدى واشنطن لتغيير الحكومة في روسيا، بعد أن قال الرئيس جو بايدن أمس إنه “لا يجوز” أن يبقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الحكم.

وأوضح بلينكن، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأحد مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، أن بايدن قصد في كلامه بأنه “لا يجوز تمكين بوتين من خوض حرب والانخراط في عدوان على أوكرانيا أو أي دولة أخرى”.

وقال الوزير: “ليست لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو أي مكان آخر، وفي هذه الحالة وأي حالة أخرى تعود هذه المسألة إلى شعب هذا البلد. يتوقف الأمر على الشعب الروسي”.

في الوقت نفسه، أكد الوزير أن الاستراتيجية التي تنتهجها واشنطن تقضي بدعم أوكرانيا وتعزيزها وإمدادها بالمعدات العسكرية اللازمة كي تدافع عن نفسها أمام “الغزو الروسي”، بالإضافة إلى تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وقال: “سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو ونواصل إمداد الأوكرانيين بالسلاح”.

وشدد الوزير على أن الولايات المتحدة ترغب في ألا تكون إسرائيل “الباب الخلفي لروسيا” كي تلتف على العقوبات الغربية المفروضة عليها في ظل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

بدوره، أعرب لابيد مرة أخرى عن إدانته للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشددا على أن إسرائيل والولايات المتحدة تتشاركان “رؤية السلام من خلال القوة”.

المصدر: RT + وكالات