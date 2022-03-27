ليبيا – أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص على أن التعديل الدستوري الثاني عشر أجتزأ النص الذي وضعته اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف.

بوقعيقص قالت في تدوينه لها على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إن النص هو تشكيل لجنة تعدل النصوص الخلافية بمشروع الدستور تتولى السلطة التشريعية الجديدة تسميتها بعد الانتخابات وكان السند القانوني لهذه اللجنة المادة 51 من وثيقة الصخيرات وكذلك ان الأستلام النهائي القانوني لمشروع الدستور من قبل مجلس النواب لم يحدث بعد.

وتابعت:” عذراً أنا أجد أن طرح إجراء التعديلات على مشروع الدستور الآن وفي هذا التوقيت وبرعاية المجالس القائمة المنتهية الشرعية ليس إلا ماراثون طويل لن يفضي الى نتيجة سوى إطالة بقائهم”.

وشددت على ضرورة أن يقول الشعب كلمته نعم للانتخابات بقاعدة دستورية وترحيل تعديل مشروع الدستور للسلطات الجديدة فهذا التعديل الدستوري الثاني عشر مولود عاجز ولاخير فيه.