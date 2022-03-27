ليبيا – نشر القسم الإنجليزي بوكالة “أنسامد” الإيطالية تقريرًا إخباريًا بشأن تعاون إيطالي ليبي لحفظ الهوية المعمارية للمركز التاريخي لبنغازي الذي دمرته الحرب.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى تنظيم بلدية بنغازي مؤتمرا بالتعاون مع القنصلية العامة الإيطالية لتدارس هذا التعاون وخلال دعا رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري إيطاليا إلى الحفاظ على الهوية المعمارية للمركز التاريخي للمدينة.

وأشار بو جواري إلى وجوب الحفاظ على هوية بنغازي، من خلال مبانيها التاريخية؛ إذ بذلت البلدية جهودًا بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية الرأسمالية لاستعادة بناء منارة سيدي اخريبش والمجلس التشريعي السابق وبيت الثقافة، فيما عبر القنصل العام الإيطالي في بنغازي “كارلو باتوري” هو الآخر عن وجهة نظره.

وأعرب “باتوري” عن أمله في أن يتمكن المؤتمر من تسهيل تفكير السلطات الليبية حول أفضل السبل للتعامل مع المهمة المعقدة لإعادة بناء المدينة القديمة بأكثر الطرق كفاءة وشفافية وبنهج يقوم على المنهجيات الحديثة والمواد المبتكرة والتقنيات الرائدة.

وأضاف”باتوري”: إن المركز التاريخي لبنغازي يمثل واحدًا من أكثر مناطق البحر الأبيض المتوسط ​​إثارة للاهتمام.

ترجمة المرصد – خاص