ليبيا- تناولت 5 تقارير إخبارية دولية معاناة المهاجرين غير الشرعيين القادمين دول إفريقية وآسيوية فقيرة إلى ليبيا لمحاولة العبور من شواطئها بإتجاه الدول الأوروبية.

التقارير نشرتها مجلتا “فانتي فير” و”آي إي إي إي سبيكترام” الأميركيتان وصحيفتا “ذا آيرش تايمز” الإيرلندية و”ذا بيزنس ستاندارد” البنغالية وموقع “إنفو مغرانتس” الإخباري الإفريقي وتابعتها وترجمت أبرز ما ورد فيها من مضامين صحيفة المرصد.

وهاجمت التقارير قيام السلطات المالطية بتسهيل إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط من قبل خفر السواحل الليبيين تمهيدا لإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز سيئة الصيت في ليبيا التي تشتهر بانتهاكات حقوق الإنسان من قبيل التعذيب والقتل والاستعباد والابتزاز والاعتداءات الجنسية.

وأضافت التقارير: إن هذا التسهيل يتم من خلال الاستفادة من إمكانيات سفن وطائرات القوات المسلحة المالطية، ما قاد لانتهاكات للقانون الدولي للبحار، مبينة أن ليبيا تشهد مطالبة المهاجرين غير الشرعيين بدفع ثمن إطلاق سراحهم، بعد أن يتم احتجازهم في البلاد ومن ثم توفير القيمة المالية لرحلاتهم إلى أوروبا.

وتابعت التقارير: إن الاتحاد الأوروبي لم يتحرك لمعالجة معاناة المهاجرين غير الشرعيين واستعاض عن ذلك بزيادتها من خلال توفير الدعم والتجهيز والتدريب والتمويل لخفر السواحل الليبيين للإمساك بهؤلاء وضمان إعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وأوضحت التقارير أن خلاصات المعلومات المتعلقة بحركة قوارب الهجرة غير الشرعية التي تنطلق في البحر الأبيض المتوسط من ليبيا تسلمها وسائل المراقبة الجوية والبحرية التابعة إلى الاتحاد الأوروبي إلى خفر السواحل الليبيين لإعادة هذه القوارب وحمولتها إلى الأراضي الليبية.

وبينت التقارير أن هذه العمليات تمثل جانبا من تجاهل الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياته بشأن منع سوء المعاملة للمهاجرين غير الشرعيين من قبل طرف ثالث، هو الجانب الليبي المتمثل بالميليشيات المسلحة التي تمارس سياسات عدوانية من قبيل تجويعهم واغتصابهم وإذلالهم.

ووفقًا للتقارير فإن الاتحاد الأوروبي مذنب أخلاقيا فالانتهاكات من المحتمل أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية يتم ارتكابها في ليبيا التي شهدت إنشاء سوق للعبيد لبيع المهاجرين غير الشرعيين بالمزاد العلني في مقابل العمل قسريًا وبأسعار أقل من 400 دولار.

وأضافت التقارير: إن العديد من الليبيين يغامرون أيضًا بمغادرة بلادهم عبر البحر الأبيض المتوسط هربًا من الظروف الصعبة التي تعيشها ليبيا، فيما نقلت التقارير عن مهاجرين غير شرعيين أفارقة تأكيدهم أن مصيرهم خلال الرحل البرية الطويلة إلى الأراضي الليبية محفوف هو الآخر بمخاطر الفقدان والنسيان حتى الموت.

وتحدثت التقارير عن غياب المساعدة الطبية في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، فالنساء الحوامل يتركن لمصيرهن المجهول هن وأطفالهن شأنهن شأن الرجال والنسوة من الذين يعانون من الأمراض التي لا يقوم القائمون على هذه المراكز بمعالجتها.

وتطرقت التقارير إلى قصص عديدة تضمنها كتاب “المرة الرابعة لغرقنا” للصحفية الإنجليزية “سالي هايدن”، ومنها ما يتعلق بعلاقات حب نشأت بين مهاجرات ومهاجرين غير شرعيين في مراكز الاحتجاز في ليبيا وبعضها أثمر عن زيجات وأطفال بهدف تكوين أسر طمعًا في فرصة لجوء أفضل.

وفي ذات السياق تابعت التقارير تطورات قضية “الهبلو 3” في مالطا التي تجري المحاكمات فيها منذ العام 2019 لـ3 شبان أفارقة هم “أمارا وعبد الله” من غينيا و”قادر” من ساحل العاج يواجهون قائمة طويلة من التهم بما في ذلك الإرهاب والعنف واختطاف ناقلة “الهبلو”.

وتناولت التقارير قصص هؤلاء الـ3 ممن عملوا لأشهر طويلة في ليبيا من دون مقابل، وتعرضوا للإيذاء والاحتجاز من قبل ليبيين كانوا يأملون في الحصول على المال منهم أو من أسرهم في مقابل إطلاق سراحهم ليجدوا أنفسهم أخيرًا في قارب مطاطي أملًا في حياة أفضل في أوروبا.

ونفى الـ3 اختطافهم لناقلة “الهبلو” التي أقنعوا قبطانها من دون أي عنف بالذهاب إلى مالطا عوضًا عن العودة إلى ليبيا في وقت تم فيه لاحقا وبعد اعتقالهم لدى وصولهم إلى الأراضي المالطية الإفراج عنهم والسماح لهم بالعيش والعمل ودفع الضرائب، إلا أن حياتهم يتم التلاعب بها.

وأشار الـ3 إلى أنهم لا يشعرون بالحرية وهم بين الحياة والموت ويعملون لساعات طويلة وينامون فقط، فيما يعمل عبد الله ولديه ابنتان لرعايتهما أيضًا وعليه شأنه شأن رفيقيه تسجيل تواجدهم في مركز الشرطة كل مساء، ما يسبب الكثير من التوتر فهم غالبًا ما يضطرون للركض مباشرة من العمل لضمان عدم تأخر حافلتهم.

وبين “أمارا” أن مهاراته اللغوية كان يفترض بها أن تقوده إلى حياة أفضل، إلا أنها تسببت بكل هذه التهم له ومنها قيادة تمرد لا لشيء سوى الترجمة بين المهاجرين غير الشرعيين والقبطان، فيما لم يتخلَّ عن أمله في العمل مترجمًا في المستقبل ليساعد الناس.

وبحسب “أمارا” فقد تعرض بانتظام للسرقة في ليبيا وقضى أيامًا من دون طعام ومياه شرب ووجد نفسه في وضع مروع في ليبيا يتمثل في العمل بلا أجر ومواجهة البنادق والمطاردة عوضًا عن نيل المال، مشيرًا إلى أن حياته اتسمت بالخوف واليأس بعد أن أصبحت الفوضى والاختطاف والاغتصاب أمرًا عاديًا.

وأضاف “أمارا”: إن أحد الليبيين طعن مهاجرين غير شرعيين أفارقة من دون أن يستجوبه أحد في وقت تناولت فيه التقارير أيضًا مأساة المهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش ممن يقعون ضحية السماسرة من بني جلدتهم ليغرق بعضهم في البحر الأبيض المتوسط أو يجدون طريقهم لمراكز الاحتجاز الليبية.

وبينت التقارير أن بعضًا من هؤلاء يتم إعادتهم إلى بلادهم طوعا عبر منظمة الهجرة الدولية بعد أن يتم ابتزازهم واختطافهم في مقابل نيل الأموال من ذويهم.

ترجمة المرصد – خاص