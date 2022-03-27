خبير: التصنيفات الدولية لم يعد لها تأثير على الاقتصاد الروسي

خبير: التصنيفات الدولية لم يعد لها تأثير على الاقتصاد الروسي

روسيا – أعرب الخبير المالي لازار بادالوف عن ثقته بأنه في الوضع الاقتصادي الحالي، لم يعد لتصنيفات الوكالات الدولية تأثير على مجريات الوضع في روسيا وعلى الاقتصاد الروسي.

ونقلت وكالة “برايم” عن بادالوف الأستاذ المشارك في قسم التمويل العالمي بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية لازار بادالوف قوله: “روسيا الآن معزولة عن كل هذا، وبالتالي، لا أحد مهتم بمستوى التصنيف الائتماني”.

ولفت إلى أن مثل هذه التصنيفات ضرورية لجذب الاستثمارات والقروض في الأسواق الدولية.

وأضاف أنه “نظرا لأن روسيا معزولة حاليا عن الاقتصاد العالمي، فلا أحد يهتم بمستوى تصنيفها الائتماني. لذا، فإن التصنيفات الائتمانية أصبحت شيئا من الماضي”.

المصدر: نوفوستي