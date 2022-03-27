دبي – تستضيف إمارة دبي، الأربعاء، اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي التركي لتعزيز الجهود الرامية إلى دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين نحو المزيد من النمو وفتح آفاق جديدة من التعاون.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، الأحد، يستهدف الاجتماع تعزيز التعاون في قطاع التطوير العقاري والبناء.

ويستضيف المجلس بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي لقاءً بعنوان “اجتماع الطاولة المستديرة الإماراتي التركي للتطوير العقاري والبناء 2022”.

ومن المتوقع أن يستقطب اللقاء 25 شخصاً يمثلون أبرز شركات المقاولات في تركيا، إضافة إلى 25 ممثلاً عن قطاعي البناء والتطوير العقاري في الإمارات.

وقال رئيس مجلس الأعمال الإماراتي التركي حسين سجواني، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات أسهمت في تسريع الجهود التي تبذلها الدولتان لمواصلة ترسيخ العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية القائمة بينهما.

وأكد سجواني على القيم المشتركة والروابط الثقافية المتأصلة بين البلدين.

من جانبه، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نايل أولباك، إن المصالح المتبادلة وفرص التعاون الاقتصادي المشتركة تعد بمثابة المحرك الداعم للعلاقات بين تركيا والإمارات.

وتابع أولباك: “نتطلع من خلال مجلس الأعمال الإماراتي التركي إلى إقرار المزيد من الشراكات بيننا، بما يسهم في ترسيخ التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي”.

وسجلت شركات المقاولات التركية نجاحاً لافتاً في دولة الإمارات، حيث تمكنت من تنفيذ نحو 150 مشروعاً بقيمة 13 مليار دولار حتى يناير/كانون الثاني 2022.

وتأسس مجلس الأعمال الإماراتي التركي تحت مظلة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي من خلال الاتفاقية المبرمة عام 2000 مع غرف التجارة والصناعة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات.

وتعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج، كما تحتل المرتبة الثانية خليجياً على مستوى الاستثمارات المباشرة في تركيا.

ووصل حجم النشاط التجاري المتبادل بين البلدين في العام 2020 إلى 8 مليارات دولار.

وتظهر الأرقام الرسمية أن حجم الاستثمارات التركية في الإمارات يصل إلى 720 مليون دولار.

الأناضول