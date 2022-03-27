تونس – علق الرئيس التونسي قيس سعيد على دعوة رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، راشد الغنوشي، مكتب مجلس النواب للانعقاد، مؤكدا استحالة “العودة إلى الوراء”.

وقال سعيد خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان أمس السبت: ”يدعون أن الاستشارة فاشلة لأنهم يفرحون بالفشل ويفرحون بضرب المواطن التونسي حتى لا يتحرك”.

وتابع: ”من يريد أن يجتمع خارج هذا الفضاء فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء.. لكن المجلس مجمد وأي قرار سيتم اتخاذه هو خارج التاريخ والجغرافيا، ومن يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم وواهم وواهم.. ولن تتحقق أضغاث أحلامه”.

المصدر: “موزاييك إف إم”