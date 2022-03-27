ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن “فبراير” هي “ثورة” شعب سلمية بكل ما تعني الكلمة لكنها تحولت للعسكرة نتيجة تدخل النظام بشكل عنيف جداً ما أدى لتحويلها للعنف بحسب قوله.

عبد العزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أن البرلمان هو مهجّر الليبيين من بنغازي ودرنة ومدمر مدينتين وهو الذي شرعن قتل سهام سرقيوة وطباعة العملة في روسيا وتدمير اقتصاد ليبيا وهو من وقف مع حكومة الثني الموازية واهدر فوق الـ 60 مليار.

وعلق على بيان اللجنة العسكرية 5+5 الممثلين عن القيادة العامة قائلاً: “1600 رجل ضحوا من اجل البركان التفوا عليهم! والبيانات والأوامر تأتيهم من حفتر! للأسف شيء مخجل! صدر عنهم ببيان ضد حكومة الوحدة الوطنية ولا زال همهم العودة لطرابلس وما فشلوا فيه يوم 4 أبريل ينتصروا فيه”.

وعبر عن رفضهم لحكومة “حفتر باشاآغا عقيلة” أي (حكومة الاستقرار) لأنهم يريدون الاستقرار والانتخابات لا حكومة وفترات انتقالية أخرى وفقاً لتعبيره.

وفيما يلي النص الكامل:

جاءتنا ردود فعل كثيرة نتيجة عرض المكالمات التي توثق لثورة فبراير وانطلاقها من غرفة العمليات الرئيسية الذي كان مسؤول عنها الطيب الصافي، وما استغربته أن كثير من الناس قالوا لماذا لم يعرض هذا الكلام! هو عرض لكن للأسف نحن ننسى وعدم الاهتمام والحجم الكبير من هذه التسجيلات مفروض يخرج في وثائقيات ولكن لم نرى بالحجم المناسب وبما يليق بهذه الاحداث.

ما يهمني من عرض التسجيلات أن فبراير ثورة شعب وأنها سلمية بكل ما تعني الكلمة وتحولت للعسكرة نتيجة تدخل النظام بشكل عنيف جداً ادى لتحويلها للعنف.

موضوع حكومة باشاآغا وعقيلة وحفتر هؤلاء عبيد السلطة لأن الحر عبدٌ اذا طمع، الحرية هي حرية النفس تصرفاتهم في دائرة اخلاق العبيد جالسين في تونس ويكلمون فلان ويقنعون فلان ويبيعوا ويشتروا، نفس الشخوص في فنادق تونس عام 2016 اليوم عادوا لها في 2022.

لما يتكلم انه أخذ الثقة من البرلمان هو حتى الدبيبة اخذ الثقة من البرلمان، حفتر في هجومه على طرابلس اخذ تأييد من البرلمان! معناها نحن أخطأنا أننا وقفنا ودافعنا عن طرابلس! ويصف عثمان عبد الجليل حكومة الدبيبة انهم مجموعة من القراصنة أنت وباشاآغا ماذا تكونوا؟ عثمان عبد الجليل كان مرشح للرئاسة والداعم له محمد هيثم وحتى اجتماعاتكم مصورة.

البرلمان هو مهجر الليبيين من بنغازي ودرنة ومدمر مدينتين! وهو الذي شرعن قتل سهام سرقيوة وشرعن طباعة العملة في روسيا وتدمير اقتصاد ليبيا! وهو من وقف مع حكومة الثني الموازية واهدر فوق الـ 60 مليار!.

شكوى بعض ابناء قبيلة القذاذفه من الاعتقالات التي تمت عليهم للأسف اقول دائماً من 2011 طالبت نلتقي بواحد قذافي نقول ارجوكم كمكون ومواطنين ليبين مشكلتكم غير قادرين أن تتخلصوا ان معمر القذافي كان يحكم، معمر كان يحكم باسم القذاذقه معناها أنتم جزء من نظام الحكم وهذا ما لا نريده لكم لأنه لما يسقط نظام الحكم معناه انتهى لكنكم أنتم مواطنين. القذاذفه كمواطنين شيء وكنظام معمر القذافي شيء آخر. اتمنى أن المفهوم يتبناه ابناء القذاذفه اننا مواطنين ليبين وهذه الارض ابنائها كباقي ابناء ليبيا.

هناك فيديو انتشر ومن يتغنى بالنظام الجماهيري، أدافع عنك الآن ويجب ان تقرعوا لفبراير ورجالها غصباً عنكم، نحن ندافع عن الحق ولا نتهمكم بالخيانة ولا العمالة ولا ندعي أحد يقبض عليكم إلا وفق القانون والتظاهر حق اتت به فبراير.

نحن نقف مع ابناء القذاذفه ضد أي ممارسات خارج القانون وهذا قول واحد ولكن نطلب منكم ان تقعدوا ليبين وتقفوا مع الحق! نحن ضد عودة سيف القذافي الذي شوه ويصف ثوار فبراير الشرفاء انهم خونة وعملاء موساد!

موضوع وزيرة المرأة في حكومة باشاآغا لم افهم شيء من حديثها، اشياء تشبه التخريف! جماعة حكومة باشاآغا حفتر عقيلة رتبوا افكاركم قبل لا تخرجوا تتحدثوا للناس حتى نفهمكم. رمضان بوجناح ممثل حكومة الدبيبة في الجنوب لا اعرف أين كان! لما الجماعة دخلوا لمقر الحكومة في الجنوب! وإلا هل هو ممثل الجنوب ولا يوجد عنده وجود هناك هذا السؤال يطرح نفسه! يسأل عن هذا اللقاء!.

بيان لجنة 5+5 الممثلين عن القيادة العامة 1600 رجل ضحوا من اجل البركان التفوا عليهم! والبيانات والأوامر تأتيهم من حفتر! للأسف شيء مخجل! طالعين ببيان ضد حكومة الوحدة الوطنية! لا زال همهم العودة لطرابلس وما فشلوا فيه يوم 4 أبريل ينتصروا فيه.

تصريح امراجع غيث عن المصرف المركزي، هذا من طبع العملة في روسيا، قال ان المصرف المركزي يريد أن يبعث السيولة مباشرة! قال ابعثوها في مصرف المركزي بنغازي وأنا اوزعها! المركزي طرابلس قال ابعث السيولة مباشرة لكل مصرف لأحل المشكلة، يريدون التحكم في رقاب العباد ويرضوا خليفه حفتر وهذه الحقيقة.

نحن ضد حكومة حفتر باشاآغا عقيلة لأننا نريد الاستقرار والانتخابات ولا نريد حكومة وفترات انتقالية اخرى.

الملحق الثقافي في تركيا صدر له قرار للعمل كملحق والرجل استلم عمله في نهاية حكومة السراج! بعد شهرين اتت حكومة الدبيبة اول قرار نحيتم الراجل واتيتم بآخر! مع انه ادارياً غلط! لم نتكلم. الرجل سلم ورفع قضية، متأكد انه لا يوجد عندك علم يا عبد الحميد الدبيبة، رفع قضية على حكومة الدبيبة لأنه شعر بالظلم، لكن ان يحكم له القضاء على ثلاث مراحل ويأخذ الصيغة التنفيذية وترفضوا احكام القضاء! احكام القضاء لا تعجبكم ؟ لذلك سنجعلها قضية رأي عام. إن كنتم لا تريدون أن تتبعوا اوامر القضاء هذا مؤشر خطير!.