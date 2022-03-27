السودان – تناقلت وسائل إعلام سودانية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لفتاة سودانية ظهرت في أحد شوارع العاصمة وفي يدها ورقة دونت عليها طلبها للزواج.

وبحسب النشطاء، أظهر مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل، فتاة سودانية، عند إشارة مرور بالعاصمة السودانية الخرطوم عارضة نفسها للزواج.

وأظهر المقطع فتاة في مقتبل العمر بزي محتشم، ترفع ورقة تطلب فيها الزواج وفق ما نقلته صفحات على وسائل التواصل.

وأثار المقطع الجدل في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الطريقة الغريبة التي أقدمت عليها لتحقيق رغبتها في الزواج.

المصدر:sudanakhbar،elsudani