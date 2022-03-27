قبل مواجهة الإياب.. سفيرة مصر في السنغال تتحدث عن فندق إقامة الفراعنة

قبل مواجهة الإياب.. سفيرة مصر في السنغال تتحدث عن فندق إقامة الفراعنة

السنغال – كشفت نهى خضر، سفيرة مصر بالسنغال، استعدادات الجالية المصرية لمباراة مصر والسنغال المقبلة، في دور الإياب بالمرحلة النهائية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقالت سفيرة مصر بالسنغال في تصريحات تلفزيونية: “ملعب لقاء السنغال ومصر جاهز لاستضافة المباراة والأخبار المتداولة عن عدم جاهزيته غير صحيحة”.

وأردفت خضر: “فندق إقامة الفراعنة قريب لملعب التدريب، ولكن بعيد عن ملعب المباراة، موضحة أن الفندق يبعد عن ملعب التدريب مسافة من 60 إلى 70 كيلو، يعني تقريبا ساعة”.

وأوضحت السفيرة أن الفندق القريب من ملعب المباراة غير جاهز وغير مؤهل لاستضافة بعثة المنتخب.

ومن المقرر، أن تغادر بعثة منتخب مصر اليوم الأحد، لمواجهة السنغال على ملعبه ووسط جماهيره الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات إياب الدور الفاصل والحاسم المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على أسود التيرانغا بهدف دون مقابل، سجله ساليو سيسه في لقاء الذهاب على استاد القاهرة الجمعة الفائت.

ويسعى منتخب مصر إلى التأهل إلى بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على التوالي إذ لم يسبق للفراعنة التأهل في نسختين متتاليتين.

يذكر أن قرعة مونديال 2022، من المقرر أن تقام يوم 1 أبريل المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، فيما تنطلق منافسات البطولة في شهر نوفمبر المقبل لأول مرة.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”