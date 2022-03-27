واشنطن – أفادت قناة “سي إن بي سي” التلفزيونية الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن ينوي فرض ضريبة جديدة مقدارها 20٪ على أصحاب المليارات.

ونقلت القناة أمس السبت عن وثيقة حصلت عليها، أن الرئيس الأمريكي يخطط لاقتراح حد أدنى لضريبة الدخل بنسبة 20٪ للأسر الأمريكية التي يزيد إجمالي أصولها عن 100 مليون دولار.

وتقول الوثيقة إنه من المتوقع أن تدر هذه العملية على خزينة الدولة خلال السنوات العشر القادمة حوالي 360 مليار دولار.

ووفقا للقناة، أكثر من نصف هذا المبلغ، سيتم الحصول عليه من الضرائب المحصلة من الذين تزيد ثروتهم عن مليار دولار.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى القناة، سيقدم بايدن اقتراحه في 28 مارس.

المصدر: تاس