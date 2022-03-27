كيروش يشعل حماس المنتخب المصري قبل المواجهة الحاسمة مع نظيره السنغالي

كيروش يشعل حماس المنتخب المصري قبل المواجهة الحاسمة مع نظيره السنغالي

مصر – حرص البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري على توجيه رسالة لنجوم “الفراعنة” قبل السفر إلى السنغال، لمواجهة “أسود التيرانغا” الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات مونديال قطر.

وكتب كيروش عبر حسابه في “تويتر”: “شباب مصر .. جاهزون للشوط الثاني.. نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى، بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي.. فلن نكون بمفردنا لأننا نحمل فى قلوبنا دعم جمهور مصر”.

وأضاف:”نحن كلنا ثقة لأننا نعلم أنه شيء أسمى منا جميعا نسعى أن نصل له و قد نراه قريبا، نحن نعلم أننا نستطيع أن نفعلها لأننا جاهزون أن ندفع ثمن أن نلعب مباراة عظيمة ونقدم كل مجهوداتنا وتضحياتنا من أجل خدمة الجمهور المصري.. لكم التوفيق يا شباب مصر”.

يذكر أن المنتخب المصري حقق فوزا ثمينا على ضيفه السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على أرضية ملعب القاهرة الدولي ضمن ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم “قطر 2022”.

وبهذا الفوز الثمين وضع منتخب “الفراعنة” قدما في كأس العالم بانتظار مباراة الإياب التي ستقام في السنغال بعد غد الثلاثاء لحسم هوية المتأهل إلى المونديال القطري.

وسافرت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم اليوم الأحد إلى السنغال لخوض مباراة الإياب الحاسمة.

المصدر: EFA/facebook