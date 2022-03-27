 لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ32 – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – مع دخول العملية الروسية في أوكرانيا شهرها الثاني تواصل القوات الروسية توجيه ضربات صاروخية وجوية لأهم المرافق العسكرية الأوكرانية مؤكدة أولوية تحرير كامل أراضي دونباس وتأمين سكانها.

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المصدر : RT