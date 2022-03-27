ليبيا – التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد بعميد بلدية ترهونة محمد الكشر ومدير مركز التدريب النوعي ترهونة عبد العزيز الختالي.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، فقد شهد اللقاء مناقشة تفعيل المركز التابع للوزارة والبدء الفعلي لتنظيم دورات تدريبية تأهيلية متخصصة للباحثين عن عمل وفق احتياجات سوق العمل المحلي، فيما تحدث العابد عن الغاية من استحداث المركز.

وأوضح العابد أن الاستحداث أتى لرفد الاقتصاد الوطني وتشغيل العاطلين في البلدية والمناطق المجاورة لها، فيما تم تدارس آليات التنسيق والتعاون لتنظيم سوق العمل في ترهونة.

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