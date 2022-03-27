ليبيا – كشفت مصادر ليبية متطابقة أمس السبت النقاب عن جانب من مقترح متداول في بعض الأوساط الليبية، يفضي إلى انتخابات عامة منتصف العام المقبل، وسط اعتراض من جانب بعض الأطراف الليبية، وتحديدًا مجلس النواب ومجلس الدولة الإستشاري.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، فإن المقترح الذي دفعت به إحدى الدول الغربية ولقي ترحيبًا من عواصم أوروبية، يقضي بتجميد كل الأجسام السياسية الحالية، وتكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة مؤقتة للدولة، يقوم بالعمل على الإعداد للانتخابات العامة في موعد أقصاه يونيو من العام المقبل، بالإضافة لتسميته لحكومة مؤقتة مهمتها تسيير الخدمات وتصريف الأعمال.

وأوضحت المصادر أنه فيما تدفع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، في اتجاه حتميّة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل يونيو المقبل، وهو موعد انتهاء ولاية السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، ستكثف عواصم غربية من اتصالاتها بأطراف ليبية، من أجل دفع الأوضاع في اتجاه القبول برئاسة رئيس المحكمة العليا للبلاد بشكل مؤقت، إلى حين إجراء الانتخابات.

ومن بين تفاصيل المقترح، إصدار رئيس المحكمة العليا مرسومًا قضائيًا بتجميد أعمال مجلس النواب، ومجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي، وحكومة تصريف الأعمال الكنتهية ولايتها، إضافة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب.

وأشارت المصادر إلى نوايا تغيير رئيس المحكمة العليا الحالي محمد الحافي، وتسمية رئيس جديد من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

وفي الأثناء، أكدت المصادر أن المقترح لقي معارضة شديدة من جانب رئاسة مجلس النواب الممثلة في عقيلة صالح، وكذلك من جانب شخصيات قيادية في مجلس الدولة، وفسرت أن مماطلة مجلس النواب في إرسال ممثليه للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة في تونس بإشراف البعثة الأممية، على علاقة بموقفه المعارض للمقترح.