ليبيا – أعلن رئيس النيابة بمكتب النائب العام الانتهاء من إجراءات التحقيق في أولى التقارير المتضمنة حالات استغلال مباني المؤسسات التعليمية في مدينة طرابلس من قبل بعض الجهات.

وبحسب مكتب إعلام النائب العام، فإن جملة الإجراءات التي ارتكزت على نتائج التحقيق؛ فقد تسلمت مراقبات التعليم مباني المؤسسات التعليمية الآتي ذكرها:

– تسلم مبنى مدرسة الهادي بن بركة، الكائن في منطقة الهضبة، من فوج الكشافة في منطقة الهضبة.

– تسلم مبنى مدرسة حفصة الابتدائية، الكائن في شارع هاييتي، من فرع جمعية الهلال الأحمر طرابلس.

– تسلم مبنى مدرسة سكينة، الكائن في شارع عمر المختار؛ من مصلحة الأحوال المدنية.

– تسلم مبنى مدرسة حيدر الساعتي، الكائن في شارع ميزران، من مؤسسة الثقافة والفنون والتراث.

– تسلم المبنى العائد إلى وزارة التربية والتعليم، من مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية.

– تسلم المبنى العائد إلى وزارة التربية والتعليم، الكائن في شارع ميزران، من الجمعية الليبية للمكتبات

– تسلم قاطع مسرح مدرسة الجمهورية، الكائنة في شارع الجمهورية، من مركز إفريقيا الرياضي.

كما وجه النائب العام الجهات ذات العلاقة باستمرار أعمال رصد وحصر وقائع استغلال مقار المؤسسات التعليمة بالمخالفة للتشريعات ذات الصلة في المدن كافة؛ وعرض محصلة العمل على مكتب النائب العام.