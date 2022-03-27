ليبيا – قال رئيس نقابة الخبازين أبوخريص محمد إن سعر الدقيق كان يباع بسعر 230 دينارًا للقنطار، رغم أن السعر المحدد 180 دينارًا، وخلال 24 ساعة ارتفع السعر إلى 280 و300 دينار بالمخالفة ودون سبب، وبصدور قرار الاقتصاد أصبحت الأسعار قانونية.

وأضاف محمد أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن وزارة الاقتصاد من خلال إصدارها تسعيرة السلع الغذائية أفشلت كل جهود وزارة الداخلية التي أنجزتها الفترة الماضية، وأتاحت الفرصة لأصحاب المطاحن من تثبيت السعر للقمح المورد سابقًا قبل الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار عالميًا.

ولفت إلى أنهم قدموا مقترحًا يصب في مصلحة المواطن يقضي بإمدادهم بالدقيق وفق سعر التكلفة، وبدورهم يوفرون الرغيف دون هامش ربح، لكنهم لم يروا أي مبادرة من التجار ورجال الأعمال لحل مشكلة أسعار الرغيف، حسب قوله.

وذكر رئيس النقابة أن الأسعار المثبتة من وزارة الاقتصاد للدقيق هي الأسعار التي يباع بها الدقيق، ما يدل على عدم الاستقرار في اتخاذ القرار، وفق قوله. مؤكدًا أن رجال الأمن الداخلي قادرون على إعادة استقرار السوق.