إنجلترا – تغلب المنتخب الإنجليزي بصعوبة على ضيفه السويسري بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب “ويمبلي” اليوم السبت، ضمن تحضيراتهما لكأس العالم بكرة القدم “قطر 2022”.

وافتتح المنتخب السويسري باب التسجيل عن طريق بريل إيمبولو في الدقيقة الـ22، قبل أن يقلب منتخب “الأسود الثلاثة” النتيجة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين متتاليين حملا توقيع لوك شاو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وهاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة الـ78.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية لإحصاءات كرة القدم، فإن كين سجل اليوم هدفه رقم 49 ليعادل رقم الأسطورة بوبي تشارلتون، كثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا.

ولا يتفوق على كين وتشارلتون سوى النجم السابق واين روني الذي سجل 53 هدفا.

المصدر: RT