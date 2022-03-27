ليبيا – أجرى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس السبت جولة تفقدية للأسواق التجارية بمنطقة السراج وغوط الشعال والدريبي.

وتأتي الجولة وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة للوقوف على أوضاع السوق المحلي وأسعار بيع السلع وفق مبادرة بيع السلع الأساسية بسعر الجملة.

وأكد الوزير في ختام جولته أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات الضبطية وذات العلاقة للسيطرة على السوق المحلي وتحقيق استقرار بالأسعار وضمان انسياب السلع وتوفرها للمستهلك.

ورافق الوزير خلال جولته عميد بلدية جنزور ومراقب اقتصاد حي الأندلس ورئيسا فرعي جهاز الحرس البلدي جنزور وحي الأندلس.