ليبيا- أجرى موقع “ميدل إيست آي” الإخباري البريطاني مقابلة مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز للحديث عن مساعيها للوصول إلى إجراء الانتخابات.

المقابلة التي تابعتها وترجمته صحيفة المرصد، أشارت خلالها ويليامز إلى أن المضي قدمًا في الانتخابات هو أفضل طريقة في البلاد للخروج من الصراع الدائم على الوصول إلى السلطة والموارد، مبينة أن الأمم المتحدة تركز على تشكيل إجماع على أساس دستوري ووضع إطار زمني ثابت للاستحقاقات الاتخابية.

وأكدت ويليامز أن الليبيين العاديين ليس لديهم شهية للعودة إلى الصراع لا سيما بعد ما وصفته بـ”القيد الحكيم” بين القادة المحليين الذي خفف من حدة التوترات في الـ10 من مارس الجاري، بعد أن بدأت قافلة مسلحة مرتبطة برئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا تشق طريقها إلى العاصمة طرابلس.

وتابعت ويليامز قائلة: “من الممكن الانتقال من حكومة مؤقتة إلى حكومة مؤقتة أخرى وهذه الترتيبات الدائمة لتقاسم السلطة، لكن لا يمكن الهروب من حقيقة أن حاجة هي لنقل البلاد إلى الانتخابات فالحقيقة بسيطة، وهي أن أي حكومة من هذا القبيل ستعاني من نقص معين في الشرعية”.

ترجمة المرصد – خاص