العراق – أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، أن الإقليم سيبدأ بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا قريبا.

وقال خلال كلمة له في مؤتمر الطاقة العالمي المقام في الإمارات، إن “تنمية واستثمار الطاقة جسد أولوية استراتيجية لدى حكومة إقليم كردستان”، مشيرا إلى أن “أمام حكومة إقليم كردستان الفرصة لتوفير الطاقة للأسواق المحلية والعالمية، ونحن مصممون على تحويل كردستان إلى مركز للطاقة في منطقتنا”.

وتابع بارزاني: “نواصل الاستثمار في المزيد من محطات الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة لضمان مستقبلنا. وفي الوقت نفسه، نواصل تطوير إمكانات التصدير، وأنا واثق من أن كردستان ستصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة للطلب المتزايد في العالم”.

وأضاف: “سنصبح مصدرا للغاز إلى بقية العراق وتركيا وأوروبا في المستقبل القريب، وسنساعد في تلبية احتياجاتهم من أمن الطاقة. ولدينا بالفعل قدرة نفطية تصديرية، تعمل كشريان حياة اقتصادي أساسي لنا ومورد محتمل حيوي لشركائنا”.

المصدر: RT