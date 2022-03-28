إنجلترا – الكلى من الأعضاء الحيوية الهامة في الجسم لأنها تعمل على ترشيح الدم، وإزالة النفايات عبر البول، وإنتاج الهرمونات، وموازنة المعادن، والحفاظ على توازن السوائل.

لذا يجب الحفاظ على سلامتها وتجنب الإفراط في الطعام الذي قد يضر بها مثل الطماطم، تابع المقال التالي لمعرفة اضرار الطماطم على الكلى عند مرضى الكلى عن الإفراط في تناولها. ADVERTISEMENT المحتوى اضرار الطماطم على الكلى عند مرضى الكلى تجنب أو الحد من بعض الأطعمة مثل الطماطم في نظامك الغذائي قد يساعد على تقليل تراكم مخلفات الدم، وتحسين وظائف الكلى ومنع حدوث المزيد من الضرر. اضرار الطماطم على الكلى تتمثل في أنها ثمرة عالية في محتوى البوتاسيوم، لذا قد لا تتناسب مع النظام الغذائي المناسب لصحة الكلى، فكوب واحد من صلصة الطماطم يمكن أن يحتوي على 900 ملجم من البوتاسيوم، وهي كمية مرتفعة جدًا إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الكلى. في المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، لا تستطيع الكلى إزالة الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور بشكل كافٍ، ونتيجة لذلك هم أكثر عرضة لارتفاع مستويات الدم من هذه المعادن.

المصدر : نبض