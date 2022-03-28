ليبيا – دافع عضو مجلس النواب علي التكبالي عن حكومة فتحي باشاآغا، قائلًا: باشاآغا يدرك جيدًا أن اللجوء للقوة بات أمرًا مرفوضًا من أغلبية الليبيين، وخصوصًا سكان العاصمة، مشيرًا إلى أنه يسعى لتوظيف الوقت بشكل إيجابي ما بين التشاور مع قوى وأطراف محلية ودولية بما يخدم زحفه السلمي نحو العاصمة.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، لفت إلى حرص باشاآغا على التواصل واستقطاب الشارع عبر الزيارات التفقدية لبعض وزرائه أو ظهورهم إعلاميًا للرد على تساؤلات الليبيين وطمأنتهم على أوضاعهم المعيشية، بجانب إصدار البيانات التي توضح موقف الحكومة من القضايا الرئيسة مثل الانتخابات، متابعًا: “هذا أراه جيدًا وإيجابيًا في الوقت الراهن”.

ورأى التكبالي أن خطوات حكومة الاستقرار تعتبر مؤقتة في ظل تشبث رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها بالسلطة؛ رغم استقالة بعض وزرائه وسجن آخرين منهم.