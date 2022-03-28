الجزائر – كشف عضو منظمة “رشاد” الإرهابية في الجزائر محمد بن حليمة لدى استجوابه حقائق صادمة حول محمد العربي زيطوط، وأمير بوخرص المدعو “أمير ديزاد”.

وأشار في اعترافاته التي نشرتها المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، إلى أن “العربي زيطوط و”أمير ديزاد” لا تهمهم مصلحة البلاد، بل يبحثون عن مصالحهم فقط.. وأن كل ما يهمهم هو تحقيق مداخيل من موقع اليوتيوب عبر الفيديوهات التي ينشرونها”.

وقال: “هم المستفيدون، ويعملون على توريط الناس، وأرادوا أن يدخلوا الجزائر في متاهات ومشاكل”.

وأضاف: “زيطوط طلب مني تسريب معلومات عن ارساليات وزارة الدفاع والشرطة عندما كنت أزاول عملي، وأن لديه استراتيجية، وهي تقسيم المهام على كل تابعيه، وأن هدفه هو تدمير المؤسسة العسكرية”.

وتابع: “لديه أكثر من 17 هاتف نقال، وبها يشرف على أكثر من 24 صفحة فيسبوك”.

وأوضح، أن “محامي (أمير ديزاد) من أصول يهودية ويعمل مع المخابرات الفرنسية، وأنه هو من أبلغ الأمن الفرنسي عن مكان وجودي قبل اعتقالي”.

وشدد على أن ما قاله في فيديوهاته بعد توقيفه بالبرتغال كان بطلب من زيطوط، مؤكدا أن “زيطوط كان يحاول حماية نفسه وأشقائه بعد اعتقالي وإحباط محاولة فراري”.

وأورد محمد بن حليمة: “ما حدث في قضيتي يثبت أن كلا من زيطوط وأمير ديزاد يتاجران بقضايا الناس لأجل المال. تجربتي مع زيطوط وأمير ديزاد كشفت لي أنهما مرتزقة يتاجرون بمآسي الناس”.

وطلب محمد بن حليمة، العفو من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأوصى والدته وحذرها من التواصل مع زيطوط لتفادي التغرير بها.

المصدر: “النهار” الجزائرية