ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض أن موجة ارتفاع الأسعار عالمية، وجاءت لعدة تداعيات أولها جائحة كورونا ونقص إنتاج البضائع الغذائية في العالم وحرب أوكرانيا الأخيرة، مشيرًا إلى أن الارتفاع كبير جدًا وصل لأكثر من الضعف قبل 6 أشهر، وهذه الأسعار أثرت بشكل سلبي في وجود دول العالم وبالأخص في ليبيا.

الرعيض قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن ليبيا تختلف عن دول العالم الأخرى؛ لأنها كل السلع الغذائية الموجودة في السوق يأتي بها موردين ليبين ورجال الاعمال الليبيين الذين يعملون بأموالهم وبأسعار الصرف الحالية أصبح المخزون كبير جدًا، ولا يستطيع صاحب محل الاستيراد أن يستورد كميات كبيرة تكفي السوق لعدة أشهر؛ لأنه لا يستطيع تغطيتها بالأموال المطلوبة.

وأشار إلى أن التسعير هو أمر غير منطقي ولا أحد يستطيع أن يطبقها خاصة أن ليبيا بلد حرة واستيراد السلع والبضائع من كل أنحاء العالم، مبينًا أنه في كل دول العالم العرض والطلب هو الأساس في توفير السلع ووجودها في كل المحلات يجعل سعرها قريب من بعضها، لكن وجود نقص في البضاعة وتخبط في السوق يؤدي لنقصها واختفائها.

كما تابع: “نحن نريد أن نقول إن التجار جزء من المجتمع وهم عدد كبير جدًا في ليبيا، سواء كانوا موردين وكبار التجار أو صغار التجار، بالتالي نحن مع المواطن ونريده أن يعيش بشكل جيد وأن يستطيع الحصول على ما يريده أفضل حل هو علاوة العائلة ونتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الحكومة عندما دفع علاوة العائلة لـ 9 أشهر لمكافحة الغلاء خلال شهر رمضان، وربما بعد رمضان نوصي أن يكون شهران لكل شهر علاوة العائلة، تعطى للجميع وحسب أعداد الأسرة، بالتالي فيها عدالة اجتماعية والناس التي لا يوجد عندها عائلة يعمل لها مبلغ 200-300 دينار”.

وأكد على أهمية دعم الإنتاج المحلي والمزارعين، فالأراضي في ليبيا تكفي لزرع ما تحتاجه البلاد من قمح وأعلاف إذا ما وضعت الدولة برنامجها في هذا الدعم، مشددًا على توصيتهم بدعم الإنتاج المحلي.

وأردف: “الأسعار التي وضعت لا تؤثر في السوق، سعر الطماطم 3 دنانير، متأكد أنه لا يوجد طماطم في العالم أقل من 15- 16 دولارًا، التسعيرة كلام فارغ بعيد كل البعد عن الواقع ومن يتكلم عن التسعيرة يتكلم عن كلام يضر الاقتصاد ويسبب في اختفاء السلع والبضائع، ونحن نريد أن نشجع المواطن بإعطائه الاموال”.

الرعيض نوّه إلى أن التفكير في العودة لصندوق مؤسسة الأسعار كارثة على الشعب الليبي والاقتصاد الليبي ودول العالم فأينما وجد الدعم وجد الفساد.

واختتم حديثة قائلًا: “نعلم أنه وقت الجمعيات كانت أكثر من نصف الشعب الليبي لم يذهب لها أحد وكانت السلع تهرب، لا داعي للهلع وأفضل شيء قامت به الحكومة دفع علاوة العائلة لـ 9 أشهر وربما تكون مبلغ كبير جدًا. أتوقع من منتصف رمضان سنجد السلع متوفرة والاسعار جيدة. المشكلة في بداية رمضان وبعدها نجد الأسعار انخفضت للنصف”.