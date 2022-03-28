ليبيا – قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال أن لبلادها تاريخ مشترك كبير في شرق ليبيا، معبرةً عن سعاتها لزيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى.

السفيرة البريطانية وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعربت عن أملها بأن تكون زيارتها للمدينة بداية للعديد من الزيارات إلى المنطقة الشرقية.

وتابعت السفيرة البريطانية: “نتطلع إلى زيارة شرق ليبيا، ونحن هنا لتعزيز علاقاتنا مع كل ليبيا ونحث جميع الأطراف على المشاركة في جهود المستشارة الخاصة للأمين العام لقيادة العملية السياسية”.