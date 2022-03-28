ليبيا – التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها علي العابد الأحد بعميد كلية الطاقات المتجددة بتاجوراء يوسف دريدر.

الجانبان بحثا بحسب مكتب إعلام وزارة العمل سبل التعاون بين الوزارة والكلية لإقامة دورات تدريبية في مجال الطاقات المتجددة.

بدوره، أكد العابد أن هذه الدورات التدريبية تأتي تماشيًا مع توجهات حكومة تصريف الأعمال تجاه تكنولوجيات الطاقة المتجددة المختلفة بهدف نشر الوعي بالطاقة المتجددة، وسعيًا الى تنمية وتطوير سوق الطاقة المتجددة لضمان توفير فرص عمل للباحثين عن عمل في كامل ربوع الوطن.

وأكد العابد أنه تم اعتماد عدد من الأقسام في مراكز التدريب التابعة للوزارة في الطاقات المتجددة خصوصًا الطاقة الشمسية.

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