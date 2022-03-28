ليبيا – قال رئيس نقابة الخبازين ببنغازي محمود العريبي إن سعر قنطار الدقيق اليوم 300 دينار.

العريبي وفي تصريحات خاصة لقناة “فواصل” اليوم الإثنين أضاف: “ننتظر تفعيل قرار وزارة الاقتصاد الخاص بتسعيرة السلع الغذائية، رغم أن وضع سعر للدقيق لا يعني أن تكلفة الرغيف انخفضت، بسبب غلاء كل المواد الأخرى الداخلة في تصنيعه، من خميرة وزيت وعمالة ومناولة”.

وتابع العريبي حديثه: “اتفقنا على بيع الخبز بدينار لكل 4 أرغفة، على أن يترك الوزن لضمير الخباز خلال شهر رمضان، تخفيفًا على المواطن، إذ إن نسبة الإقبال على الخبز تقلّ في رمضان”.

العريبي أكد أن الدقيق متوفر، معربًا عن أمله من أصحاب المطاحن تخفيض السعر والبيع وفق الأسعار المحددة سابقًا.