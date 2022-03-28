ليبيا – قال الخبير الاقتصاديّ عطيّة الفيتوري إنّ مصرف ليبيا المركزي خفض سعر العملة المحلية من 1.4 دينار للدولار إلى 4.5 دنانير، وبالتالي انخفضت مدخرات المواطنين.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن هناك رابحين من التضخّم وتغيير سعر الصرف، وهم التجار وغيرهم من أرباب الأعمال، ولذلك في الدول المتقدّمة هناك جمعيات قوية لحماية المستهلكين من جشع التجار والمنتجين المحليين ومخالفة المواصفات المعتمدة للسلع، لكن ليس في ليبيا من يحمي المستهلك، بل المضاربة والاحتكار سمتان سائدتان في الاقتصاد الوطني.