السعودية – عاد بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سائق “ريد بول” إلى الانتصارات بفوزه اليوم الأحد بجائزة السعودية الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وعوض فيرستابن خيبة انسحابه من باكورة جولات الموسم الجديد على حلبة الصخير البحرينية بفوز بشق الأنفس في اللفات الأخيرة، متقدما بفارق 0.549 ثانية عن الفائز الأول هذا العام سائق “فيراري” شارل لوكلير من إمارة موناكو الذي حقق نقطة أسرع لفة للسباق الثاني تواليا.

ووصل زميل لوكلير، الإسباني كارلوس ساينس ثالثا متأخرا بفارق 8.097 ثوان، فيما تراجع سائق “ريد بول” الآخر المكسيكي سيرخيو “تشيكو” بيريس، المنطلق من الصدارة، للمركز الرابع.

وهذا الفوز هو الـ21 في مسيرة فيرستابن، ليتقدم للمركز الثالث في ترتيب السائقين مع 25 نقطة بعدما عاد بدون أي نقطة من البحرين، فيما عزز لوكلير صدارته للترتيب العام بـ45 نقطة أمام ساينس الثاني (33 نقطة).

وبعد ثنائية البحرين والمركزين الثاني والثالث في جدة، رفع “فيراري” رصيده في ترتيب الصانعين إلى 78 نقطة، أمام “مرسيدس” (38 نقطة) و”ريد بول” (37 نقطة).

المصدر: أ ف ب