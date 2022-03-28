أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية لليوم الـ33، وسط توقعات بانعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف بوساطة تركية.
ميدانيا
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المصدر : RT