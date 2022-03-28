اندلاع حريق في مطار الكويت الدولي دون تأثير على حركة الملاحة (صور)

اندلاع حريق في مطار الكويت الدولي دون تأثير على حركة الملاحة (صور)

لكويت – أعلنت السلطات الكويتية، صباح الإثنين، اندلاع حريق في مبنى قيد الإنشاء بمطار الكويت الدولي، وفتح تحقيق بالحادث، فيما أكدت أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة، أحمد سعد الصالح، في بيان، أن “جزءا من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد، تعرض لحريق محدود”، معلنا أن قوات الإطفاء تتعامل مع الحريق.

فيما أعلن وزير الأشغال العامة، علي الموسى، عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسببين فيه.

وقال الموسى في تصريحات للصحفيين، خلال تفقده موقع الحادث، إن “عمل اللجنة سيستمر لمدة أسبوعين من تاريخ تشكيلها”، مؤكدا أنه سيتم “اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسببين بالحادث”.

من جهتها، ذكرت الإدارة العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، عبر “إنستغرام”، أن 6 فرق إطفاء تتعامل مع الحريق في المطار.

فيما أعلنت إدارة الطيران المدني الكويتية، في بيان، أن “حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالحريق”.

وبدأ العمل في إنشاء المبنى الجديد في مطار الكويت عام 2017، وينتظر الانتهاء منه العام المقبل، حيث سيرفع قدرة مطار الكويت الدولي لاستقبال الركاب إلى 25 مليون راكب سنويا، بدلا من نحو خمسة ملايين راكب في الوقت الحالي.