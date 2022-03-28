روسيا – أكد أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن الولايات المتحدة تريد إضعاف الاتحاد الأوروبي وخلق مزايا لاقتصادها.

وأضاف باتروشيف، اليوم الاثنين في لقاء مع رئيس المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي في الجزائر نور الدين مقري: “هدف الأمريكيين، كما في الحرب العالمية الثانية، واضح – إضعاف أوروبا وإلحاق أكبر قدر من الضرر بعلاقاتها مع روسيا، وخلق مزايا لا يمكن إنكارها لمزيد من التنمية الاقتصادية”.

ووفقا له، يستخدم الأمريكيون شركاءهم في دول أخرى، راغبين في فرض نظام عالمي قائم على قواعد اللعبة التي تعود عليهم بالنفع.

وقال باتروشيف: “من أجل تنفيذ خططهم لتدمير نظام العلاقات الدولية برمته وفرض ما يسمى بالنظام القائم على القواعد – أي قواعد الولايات المتحدة – طوال هذا الوقت، من خلال الابتزاز والخداع والتهديد، حاول الأمريكيون جذب أكبر عدد ممكن من الدول بدون حتى التفكير في أخذ مصالحها في الاعتبار. في الواقع، تم استخدام هذه الدول في كثير من الأحيان بدون علمها”.

المصدر: تاس