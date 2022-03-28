لاخطفت الإعلامية ريا أبي راشد الأنظار في الاحنفال بفستان أسود اللون أسود من تصميم مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد، بصيحة الكب.

من جهتها، تألقت الممثلة والمغنية الأميركية صوفيا كارسون بفستان أسود من قماش التل، تميز بوجود كتف واحدة.

بدورها، اختارت الممثلة والمغنية الأميركيّة فانيسا هادجينز Vanessa Hudengs فستانًا أسود من Michael Kors، اتّسم بقصّته الضيّقة عند الخصر والحبيبات الترتر. ولجأت إلى تسريحة الكعكة المرتفعة واعتمدت المكياج المرتكز على الالوان الزاهية.

إلى ذلك، خطف الفنان العالمي برادلي كوبر الأنظار لأنه اصطحب والدته إلى الاحتفال. وظهر الثنان في إطلالة متناسقة باللون الأسود.