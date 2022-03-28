ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري شعبان بوستة إن مجلس الدولة انتخب اللجنة الخاصة بوضع القاعدة الدستورية، وفقًا لمبادرة البعثة الأممية، وكان من المفترض أن يحضر مع المجلس في جلسات المشاورات أعضاءُ مجلس النواب.

بوستة لفت خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس الدولة استغل وجوده في تونس لعقد الاجتماعات مع البعثة ومناقشة القاعدة الدستورية التي صوت عليها المجلس سابقًا، ومناقشتها ومدى إمكانية إدخال تعديلات عليها، والملاحظات الفنية التي أبدتها البعثة.

وأردف: “أبدينا استعدادنا للقاء زملائنا في مجلس النواب من أجل الوصول لانتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن، تلبية لرغبة الشارع الليبي في المظاهرات التي خرجت تطالب بالانتخابات البرلمانية ونحن في الاتجاه العام في مجلس الدولة، نتجه للمطالبة بعقد انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن بحيث لا تتجاوز السنة”.

كما أضاف: “كمجلس للدولة نرى أنه يمكن أن يتولاه المجلس التشريعي القادم هو من يتولى الانتخابات وبعد 6 أشهر من انتخاب مجلس النواب، وإذا ما تم الاتفاق على تزامن الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية، نرى أن تتم وفق قاعدة دستورية شفافة”.

وأكد على أنه لا مانع لدى المجلس من هذا الاتجاه، بشرط أن تكون هناك ضوابط لهذه العملية، مشيرًا إلى أن الانتخابات المقترحة في 24 ديسمبر انتهت، لعدم وجود الشفافية بوضع المعايير القانونية.