كندا – أصبحت كندا المنتخب رقم 20 الذي يبلغ نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.

ولحق المنتخب الكندي بركب المتأهلين لمونديال “قطر 2022″، بفوزه الساحق 4-0 على نظيره الجامايكي، أمس الأحد، في الجولة الـ13 قبل الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وأصبح المنتخب الكندي هو الفريق رقم 20 الذي يحجز مقعده في المونديال بعد المنتخب القطري ممثل البلد المضيف، ومنتخبات ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا من القارة الأوروبية، والبرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروغواي من أمريكا الجنوبية، وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية من آسيا.

ومن المرتقب أن تلحق هذا الأسبوع منتخبات أخرى بركب المتأهلين على أن تكتمل القائمة بـ32 منتخبا في شهر يونيو، حيث تقام المباريات الدولية الفاصلة.

تجدر الإشارة إلى أن كأس العالم المقبلة في قطر، ستكون البطولة الأخيرة التي يشارك فيها 32 منتخبا، حيث سيزداد عدد المشاركين في العرس الكروي العالمي إلى 48 فريقا اعتبارا من نسخة 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

المصدر: RT