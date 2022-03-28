ليبيا – قلل عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي من الدعوات التي توجهها حكومة فتحي باشاآغا للأجهزة المعنية بعدم التعامل مع وزراء حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وإطلاق الوعود للمواطنين بتحسين الأوضاع المعيشية في أنحاء البلاد، وخصوصًا بالجنوب،قائلاً:” إن هذه محاولات فاشلة لاستقطاب الشارع والتعاطي معه”، على حد تعبيره.

حويلي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، تساءل: “من أين لهم بالأموال لتنفيذ أي مشاريع خدمية أو تنموية؟”.

وزاد: “من لا يسيطر على العاصمة والمصرف المركزي لا يسيطر على أي شيء في ليبيا، وبالطبع لا نتمنى أن يدفع هذا الوضع للتفكير في اللجوء لاستخدام القوة لدخول العاصمة والتحول لحكومة حرب”.

وذهب حويلي إلى أن “الشعب الليبي ورغم إنهاكه الشديد من الوضع العام لم يقتنع بما تطرحه حكومة باشاآغا من وعود، لإدراكه أن مطلقيها لا يملكون أي سلطة بالبلاد ولا تحظى حكومتهم إلا باعتراف عدد محدود جدًا من الدول”.

ولفت للمحادثات التي أجراها مؤخرًا مسؤولون أميركيون مع وزيرة الخارجية تصريف الأعمال نجلاء المنقوش، بشأن عودة السفارة الأميركية للعمل من داخل العاصمة طرابلس، وهو ما يعكس إدراكًا أميركيًا بأن الدبيبة ووزراءه فقط من يملكون تقديم المساعدة لهم، وفقًا لقوله.