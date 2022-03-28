السعودية – أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، افتتاح خط سكة حديد جديد خلال الأيام المقبلة في السعودية، يصل إلى الحدود الأردنية.

وقال الجاسر خلال لقاء حواري نظمته غرفة تجارة الأردنية، إن بلاده تسعى لتسهيل التجارة والنقل، خاصة مع الأردن، التي ترتبط بعلاقات عميقة مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الجانبين حريصان على متابعة كل التحديات التشغيلية والتشريعية.

ولفت إلى التعديلات التشريعية المتعلقة بالتطورات الحاصلة في السعودية لرفع مستوى التشغيل، والعمل وفق أعلى المعايير الدولية، خاصة من حيث السلامة والجودة والبيئة”، مبينا أن النقل البحري يشغل تغيرات عالمية كبيرة، وهناك فرص للربط من خلاله، في ظل ارتفاع التكاليف، والتغيرات الهيكلية في صناعة النقل البحري، من حيث التكتلات والاندماجات الدولية، وتحول أنماط النقل بسبب تغير البواخر، مؤكداً حرص بلاده على إيجاد خطوط ربط محورية مع كل دول العالم.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي إن السعودية من أكبر الشركاء التجاريين للأردن، من حيث التبادل التجاري الذي يصل إلى نحو 4 مليارات دينار، والاستثمارات، انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية بينهما على كل المستويات، التي تحققت بفضل قيادتي البلدين.

وأكد أن البلدين تجمعهما العديد من القواسم المشتركة، التي تستدعي بحث آفاق التعاون في شتى المجالات، لافتاً إلى أن التحديات والمعوقات، هي جزء من أي عملية تجارية، يمكن تذليلها عبر العلاقات المشتركة بين حكومتي البلدين.

المصدر: “عمون”