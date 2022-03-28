روسيا – أكد رئيس الاتحاد الروسي للتنس، شامل تاربيشيف، إقامة بطولة كأس الكرملين 2022، رغم استبعادها من تقويمي رابطة لاعبي التنس المحترفين “ATP” ولاعبات التنس المحترفات “WTA”.

وأشار شامل تاربيشيف، في الوقت نفسه، إلى أن النسخة الحالية لبطولة كأس الكرملين 2022 لن تكون “كاملة” وفقا لتصريحات أدلى بها لموقع “تشمبيونات” الرياضي الروسي، بقوله: “لن تكون هناك نسخة كاملة من كأس الكرملين. سننظم بطولة مفتوحة لروسيا في نفس الإطار الزمني بمشاركة رياضيينا ورياضيين من الدول الصديقة”.

وأعلنت رابطة لاعبي التنس المحترفين “ATP” ولاعبات التنس المحترفات “WTA”، في مطلع شهر مارس الجاري، إلغاء بطولة كأس الكرملين 2022، التي كان من المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل بالعاصمة موسكو، من تقويميهما.

كما علق الاتحاد الدولي للتنس (ITF) عضوية الاتحادين الروسي والبيلاروسي للتنس، وتم إلغاء جميع البطولات في البلدين تحت رعاية المنظمة، وبالتالي لن يتمكن منتخب روسيا للرجال والسيدات المشاركة في بطولات للفرق تحت رعاية الاتحاد الدولي للتنس، مثل كأس ديفيز وكأس بيلي جان كينغ (كأس الاتحاد سابقا).

في حين، أعلنت رابطتا اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات، السماح باستمرار مشاركة لاعبي ولاعبات روسيا وبيلاروس في دورات وبطولات للفردي، التي تقام تحت رعاية الرابطتين، إضافة إلى البطولات الكبرى “غراند سلام”، ولكن من دون العلم والنشيد الوطنيين، بسبب الأحداث في أوكرانيا.

يذكر أن بطولة كأس الكرملين للتنس، تقام في فصل الخريف منذ عام 1990، وتوج بلقب بطل النسخة الماضية لعام 2021، الروسي أصلان كاراتسيف في فردي الرجال، إثر تغلبه على الكرواتي مارين تشيليتش، بينما فازت الإستونية أنيت كونتافيت بلقب بطلة فردي السيدات، على حساب الروسية يكاترينا ألكسندروفا.

المصدر: “championat.com + RT”