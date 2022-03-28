ليبيا – التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ومنسق البعثة ريزدون زينينغا أمس الأحد بوفد من مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، والذين أطلعوا البعثة على مخاوفهم بشأن الوضع السياسي الحالي وتأثيره على حياة الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.

الوفد شدد بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية على أن الانتخابات التي ينبغي إجراؤها في غضون ستة أشهر هي الحل الوحيد للأزمة الليبية.

وقدموا مقترحات لحل الانسداد السياسي المتعلّق بالسلطة التنفيذية، من خلال حلول متجذرة في العادات والتقاليد الليبية.

كما شددوا على ضرورة تجديد الجهود من أجل المصالحة الوطنية من خلال المسار الاجتماعي.

بدوره، رحَّب زينينغا بجهود الوفد ومقترحاتهم، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ملتزمة بإجراء انتخابات وفقًا لقاعدة دستورية وإطار قانوني في أقرب مدّة زمنية ممكنة.