“صنع في الإمارات”.. أول سيارة كهربائية

“صنع في الإمارات”.. أول سيارة كهربائية

الإمارات العربية – وضعت مجموعة “إم غلوري” القابضة اليوم حجر الأساس لأول منشأة صناعية إماراتية لتصنيع السيارات الكهربائية (EV) في مدينة دبي الصناعية.

ومجموعة “إم غلوري” تابعة لمجموعة “تيكوم”، التي تعد أحد أكبر مراكز التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، وذلك بتكلفة إستثمارية تبلغ 1.5 مليار درهم (حوالي 408 مليون دولار).

وشهدت مدينة دبي الصناعية إطلاق أول سيارة كهربائية تحمل اسم “الداماني” تحت شعار “صنع في الإمارات”، والتي تصنعها مجموعة “أم غلوري” القابضة الإماراتية.

وتتميز السيارة بمواصفات قياسية عالمية من جهة الأمان والرفاهية المتكاملة وتصل إلى مدى 405 كيلو مترات بشحنة واحدة ويصل سعرها إلى 127.5 ألف درهم.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع بطاقة إلى 70 ألف سيارة سنويا، ويمتد المصنع على مساحة مليون قدم مربع ويتسع إلى عدة خطوط إنتاج يمكنها استضافة تصنيع شركات السيارات العالمية والمصنع يعمل بالكامل بواسطة الروبوت.

ويستهدف المصنع الذي يعمل بالطاقة النظيفة الأسواق الخليجية والعربية وشرق آسيا.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: “الإمارات اليوم”