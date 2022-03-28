ليبيا – كشف قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي في العاصمة طرابلس عن استئناف الأطباء فيه زراعة قرنية العين بعد توقف دام لمدة 8 سنوات.

ووفقًا لبيان صحفي للمستشفى اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد تمت عملية الزراعة بالتعاون مع الطبيب المصري الزائر أحمد الشعراوي، فيما أشرف المدير العام عبد العاطي الرطيب على عمليات الكشف والفلترة للمرضى التي سبقت العملية الزراعة، بحضور رئيس القسم الدكتور جمال بالناصر.

وأشاد الرطيب بالجهود التي بذلت بالتنسيق بين إدارة المستشفى والهيئة الوطنية لزراعة القرنية، لاستئناف ما هو متوقف لتخفيف عبء مشاق السفر على المرضى في الخارج والمصاريف التي يتكبدونها، مؤكدًا أن الإدارة تدعم كل الجهود التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى في كل التخصصات.

بدوره وصف بالناصر استئناف عملية الزراعة بخطوة في الاتجاه الصحيح، في إطار التنسيق بين المستشفى والهيئة لتوطين العلاج بالداخل بالتعاون مع الأطباء الزوار، بهدف نقل الخبرة للأطباء الليبيين لتتم الزراعة مستقبلًا من قبلهم، مشيرًا لإجراء20 عملية عبر الشعراوي تم تشخيصها ضمن اكثر من 100 حالة تم الكشف عليها.

وشدد بالناصر على السعي لزراعة 500 قرنية هذا العام في مستشفيات العاصمة طرابلس ومدن مصراتة وسرت وبنغازي والبيضاء وطبرق وصرمان وسبها، بالتعاون مع نخبة من الأطباء الزوار من مصر وبريطانيا والولايات المتحدة وتونس والأردن.

وأضاف بالناصر: إن برنامج الزراعة مستمر طيلة العام الحالي وهو ما يحتم على المرضى التوجه لعيادات العيون الخارجية لإجراء الكشوفات اللازمة، فيما أبدى الشعراوي ارتياحه لوجود تجهيزات طبية حديثة في القسم وكفاءة الأطباء الليبيين ممن ساهموا معه في جهود معالجة المرضى.