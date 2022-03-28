ليبيا – التقى الوزير المفوض عبد الله أبكر صالح القنصل العام لجمهورية السودان في مدينة بنغازي فيديركو صودا المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، أمس السبت، بمقر بعثة الأمم المتحدة في بنغازي، وذلك بحضور جورج إلبا مدير منظمة الهجرة الدولية مكتب بنغازي.

الجانبان تطرقا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية السودانية إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص أوضاع الجاليات السودانية المنتشرة في شرق ليبيا، والتي تقدر بمئات الآلاف.

وشدد القنصل العام على ضرورة التعاون والتنسيق المثمر الذي يفضي إلى خدمة المهاجر السوداني، وبالأخص توفير المساعدات والعودة الطوعية إلى البلاد لمن يرغب فيها.

واتفق الجانبان على أن تقوم القنصلية العامة باستخراج المستندات المطلوبة للسودانيين العائدين وتسيير رحلات جوية من بنغازي إلى الخرطوم حصريًا للمرحلين والراغبين في العودة الطوعية، إلى جانب تقديم مساعدات للاسر المتعففة عبر رؤساء الجاليات مباشرة.

كما اتفق الجانبان على قيام المنظمة بتحسين مراكز الإيواء، بالتركيز على إنشاء عيادة صحية لكل مركز، وتعقيم العنابر، ومراقبة معاملة الموقوفين.

وأكد الطرفان على ضرورة التواصل المستمر لمعاجلة كافة الإشكالات والقضايا التي تدخل في إطار مهام المنظمة بصورة عاجلة.