كريستيانو رونالدو: لا مونديال من دون البرتغال

كريستيانو رونالدو: لا مونديال من دون البرتغال

البرتغال – أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ثقته الكبيرة في تأهل منتخب بلاده لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر غدا الثلاثاء على حساب مقدونيا الشمالية في نهائي الملحق الأوروبي.

وصرح رونالدو قبل المباراة، قائلا: “غدا مباراة نهائية بالنسبة لنا، هل نحن المرشحون؟ لا أفهم هذا بعض الشيء، ولكن أعتبر نفسي المرشح دوما للانتصار، سواء كنت ألعب في الديار أو خارجها”.

وأضاف النجم البرتغالي : “ندرك أن الفوز يعني التأهل للمونديال والخسارة تعني فشلنا في الصعود، لدينا مسؤولية كبيرة لكي نكون إيجابيين ونفوز بالمباراة، ومقدونيا حققت المفاجأة في عدة مباريات، ولكني أعتقد أنها لن تفاجئنا غدا، البرتغال ستكون أفضل وستتأهل للمونديال”.

وعن إمكانية وجود كأس عالم بدون رونالدو، رد “صاروخ ماديرا” قائلا: “لا مونديال من دون البرتغال، لا مكان للفرديات هنا، إننا مجموعة، والحديث يكون بصيغة الجمع”.

ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره المقدوني الشمالي يوم غد الثلاثاء، على ملعب “دراغاو – Estadio do Dragao” بمدينة بورتو البرتغالية، في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

وبلغ المنتخب البرتغالي نهائي الملحق على حساب نظيره التركي، إثر فوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب “دراغاو” أيضا.

بينما فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على نظيره الإيطالي بطل لعالم 4 مرات، بهدف وحيد، في عقر داره، ليغيب “الأتزوري” للمرة الثانية على التوالي عن العرس الكروي العالمي.

المصدر: وكالات