ليبيا – قام نائب رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار العميد أحمد الرياحي رفقة وفد مكون من مندوب عن وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها وخبير من مصلحة الآثار بزيارة لدولة البرازيل ضمن مهمة عملية للكشف عن تمثال أثري تم تهريبه إلى البرازيل واثبات ملكية الدولة الليبية له.

الوفد التقى بحسب مكتب إعلام داخلية تصريف الأعمال بالقاضية المكلفة بملف قضية هذا التمثال لطلب أجل لمدة معينة حتى يتم إجراء التحاليل اللازمة لعينات التربة التي تم أخذها من رأس التمثال، وأبدت القاضية موافقتها على منح الوفد الأجل المطلوب لحين استكمال الإجراءات.

كما التقى الوفد أيضًا بأعضاء الشرطة الفيدرالية البرازيلية بمقرهم للسماح للخبير بإجراء عملية الكشف المبدئية على هذه القطعة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السفارة الليبية في دولة البرازيل كان لها دور كبيرة في عمليات التنسيق بين الوفد الليبي والسلطات البرازيلية في هذا الشأن.

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