أرمنيا – ذكرت وزارة الخارجية الأرمنية أن “غزو القوات المسلحة الأذربيجانية لمنطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ متواصل”.

وأفادت وزارة الخارجية الأرمنية في بيان بأنها تنتظر أن تتخذ قوات حفظ السلام الروسية خطوات ملموسة لوقف غزو القوات المسلحة الأذربيجانية في قاره باغ.

وكانت خارجية أرمينيا قد أعربت اليوم السبت عن أمل يريفان بأن تبذل قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في قره باغ جهودا لمنع اندلاع القتال في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان بالخصوص، على خلفية تفاقم التوتر في قره باغ وسط تقارير عن توغل قوات أذربيجانية عبر خط التماس بين طرفي النزاع في الإقليم في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية: “نعتقد أن توغل القوات الأذربيجانية إلى منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية يتطلب إجراء تحقيق في تصرفات عناصر قوات حفظ السلام وكذلك صياغة ونشر مطالبة واضحة بإرجاع القوات الأذربيجانية إلى مواقعها”.

المصدر: تاس