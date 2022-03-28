ليبيا – شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز على ضرورة حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية.

وليامز وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الإثنين قالت: إن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر.

وأكدت وليامز ضرورة أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا.