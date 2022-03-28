ليبيا – أكدت لنا الوريكات القائم بأعمال الممثل الخاص لـ”يونيسف” في ليبيا تلقي تقارير تفيد بمقتل طفلين وإصابة فتى نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب في البلاد.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوريكات تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، فإن الـ3 من مدينتي بنغازي وسرت، وإن الطفلين شقيقين يبلغان من العمر6 و7 أعوام، فيما يبلغ الفتى 16 عامًا، مؤكدًا أن العام الماضي شهد تمكن الأمم المتحدة من التحقق من مقتل أو إصابة 26 طفلًا على الأقل في ليبيا بسبب مخلفات الحرب.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى بذل كل جهد ممكن لإزالة الألغام الموجودة والذخائر غير المنفجرة ودعم الأطفال والأسر المتضررة؛ لأن لكل طفل في جميع أنحاء ليبيا الحق في العيش في بيئة آمنة ومحمية، مؤكدًا استمرار الشراكة مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام لرفع وعي الأطفال بشأن مخاطر وآثار المتفجرات.