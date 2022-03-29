فيينا – تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الإثنين، بفعل مخاوف من تراجع الطلب على مصدر الطاقة الأبرز في الصين، التي تشهد إصابات بفيروس كورونا.

والأحد، أعلنت حكومة مدينة شنغهاي عن غلق للمصانع وعديد المرافق الحيوية لعدة أيام، بفعل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحلول الساعة (07:00 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 3.75 بالمئة أو 4.4 دولارات إلى 112.97 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار بنسبة 4.08 بالمئة أو 4.68 دولارات إلى 109.22 دولارا للبرميل.

والصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10 ملايين برميل يوميا، وثاني أكثر مستهلك له بعد الولايات المتحدة بمتوسط يومي 13 مليون برميل.

الأناضول